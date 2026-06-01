Anne Hathaway und Ewan McGregor kehren in ein Land zurück, das vor der Zeit ist, in letzter Betrachtung von The End of Oak Street

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Dieser Sommer ist vollgepackt mit epischen Blockbuster-Filmen, und das wird sicherlich nicht langsamer, wenn wir in den August gehen, denn Warner Bros. wird diesen Monat als Premierenort nutzen The End of Oak Street.

Dies ist ein actiongeladener Film, der einer Familie folgt, die sich an eine Situation gewöhnt, in der sie entdecken, dass ihr Viertel in die prähistorische Zeit zurückversetzt wurde – alles nach einem kosmischen Ereignis, das ihr Stück Vorstadtparadies aus seinem üblichen Platz in der Zeitlinie reißt.

Mit einer stark besetzten Besetzung, angeführt von Anne Hathaway und Ewan McGregor, wurde dieser Film von David Robert Mitchell geschrieben und inszeniert, mit J.J. Abrams als Produzent. Die Premiere ist am 14. August geplant, und unten sehen Sie einen neuen Trailer zu The End of Oak Street sowie die offizielle Zusammenfassung.

"Nachdem ein mysteriöses kosmisches Ereignis die Oak Street aus dem Vorort reißt und ihr Viertel an einen unbekannten Ort versetzt, entdeckt die Familie Platt bald, dass ihr Überleben davon abhängt, dass sie zusammenhalten, während sie sich in ihrer nun nicht wiedererkennbaren Umgebung zurechtfinden."