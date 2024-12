Anne Hathaway spricht über den nächsten Film von Christopher Nolan

HQ

Handelt es sich um einen Vampirthriller? Ein Science-Fiction-Film? Was auch immer es ist, Christopher Nolans nächster Streifen bleibt vorerst geheimnisumwittert. Eines wissen wir jedoch: Der Film hat eine massive und mit Stars besetzte Besetzung.

Es werden Auftritte von Tom Holland, Matt Daemon, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson und anderen erwartet. Anne Hathaway ist ebenfalls Teil der Besetzung und sprach im Gespräch mit Women's Wear Daily ein wenig über den Film und die Teilnahme.

"Ich habe so viele Gefühle dazu, dass ich nicht einmal weiß, wie ich es ausdrücken soll." sagte Hathaway. "Es erfüllt mich mit so viel Freude, und ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll. Ich liebe Chris und Emma Nolan so sehr, und in ihre Welt eingeladen zu werden, ist, ich meine, ich weiß aus Erfahrung, dass es einer der besten Orte ist, an denen man sich selbst finden kann. Zweimal eingeladen zu werden, fühlte sich wirklich nach etwas Besonderem an, drei fühlte sich an, als wäre es gierig gewesen, also habe ich mir nie die Hoffnung erlaubt, dass das passieren würde, und dass es mich emotional gemacht hat, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt mir das Gefühl, etwas richtig zu machen."

Dort werden keine großen Details zur Handlung verraten, aber es scheint ein Projekt zu sein, das Hathaway begeistert. Nach Oppenheimer sind alle Augen auf Nolan gerichtet, um zu sehen, was er sich als nächstes einfallen lassen kann.