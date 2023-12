Anne Hathaway hätte in Sam Raimis Spider-Man 4 fast Black Cat gespielt

HQ

Sam Raimis Spider-Man 4 sollte es nie geben, aber anscheinend hätten wir mindestens eine Schlüsselfigur aus den Spider-Man-Comics gesehen, die ihr Live-Action-Debüt im Film gab, nämlich Black Cat alias Felicia Hardy.

Die Figur wäre von Anne Hathaway gespielt worden, die ihr Casting im Happy Sad Confused Podcast enthüllte. "Wenn [Spider-Man 4] gemacht worden wäre, weiß ich nicht, ob ich für [The Dark Knight Rises] in Betracht gezogen worden wäre", sagte sie. "Vielleicht hätte [Christopher Nolan] gesagt: 'Nein, sie ist in einem anderen Universum beschäftigt.' "

Hathway konnte sich 2012 in The Dark Knight Rises als katzenhafte Femme Fatale beweisen, aber es wäre interessant gewesen, sie als Marvels Black Cat zu sehen. Vielleicht könnten wir bald eine Live-Action-Version von Peter Parkers anderem Liebesinteresse sehen.