Anne Hathaway glaubt, dass Christopher Nolan ihre Karriere gerettet hat

Es ist seltsam zu denken, dass eine Schauspielerin nach dem Gewinn eines Oscars mehr als sonst Schwierigkeiten hat, Rollen zu finden, aber anscheinend ist das Anne Hathaway passiert. Die Leinwandlegende sagte, dass ihre Identität nach ihrem Sieg einen schweren Schlag erlitten habe und dass es nur einem Regisseur gelungen sei, ihr eine Chance zu geben.

Im Gespräch mit Vanity Fair erklärte Hathaway, wie ihre Rolle in Christopher Nolans Interstellar ihrer Karriere den nötigen Adrenalinschub verlieh. "Ich hatte einen Engel in Christopher Nolan, der sich nicht darum kümmerte und mir eine der schönsten Rollen gab, die ich je in einem der besten Filme hatte, an denen ich beteiligt war", sagte sie.

"Meine Karriere hat nicht so an Schwung verloren, wie sie es hätte tun können, wenn er mich nicht unterstützt hätte", fuhr sie fort. Hathaway gibt als Grund für ihren Kampf an, dass die Studios besorgt darüber waren , "wie toxisch meine Identität online geworden war".

Was halten Sie von Interstellar ?