Anne Hathaway bestätigt, dass Princess Diaries 3 in Arbeit ist

Anne Hathaway hat dazu beigetragen, den Zauber der 2000er Jahre in die Filmwelt der 2020er Jahre zurückzubringen. Die Schauspielerin hat ihre Rückkehr für eine Fortsetzung von "The Devil Wears Prada" angekündigt und wird zudem in einem dritten Teil der "Princess Diaries"-Reihe mitwirken.

Die Schauspielerin bestätigte dies in einem Beitrag auf Instagram, in dem sie die Enthüllung von Deadline bestätigte, dass das Projekt von Regisseurin Adele Lim geleitet wird. Es gibt kein Wort über andere Darsteller, die ihre Rollen wieder aufnehmen, oder auch keinen Hinweis darauf, wann das Projekt mit den Dreharbeiten beginnen und schließlich Premiere haben wird, aber wenn Sie die beiden Streifen aus den 2000er Jahren mochten, werden Sie froh sein zu hören, dass in naher Zukunft ein neuer Teil kommen wird.