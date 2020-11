Annapurna Interactive wird in Zukunft eigene Spiele entwickeln

Der amerikanische Indie-Publisher Annapurna Interactive hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Herausgeber von kreativen und künstlerischen Spieleproduktionen gemacht. Nun ist das Unternehmen bereit, den Mark mit eigenen Spielen zu versorgen. Die Firma gründet in Los Angeles ein hauseigenes Spielestudio, allerdings wissen wir aktuell noch nicht, an was das dortige Team konkret arbeiten wird (Stellenausschreibungen sind aber bereits offen).

"Wir hatten die große Ehre, mit einigen der talentiertesten Indie-Spieleentwickler der Welt zusammenzuarbeiten. Viele von uns haben einen internen Entwicklungshintergrund und deshalb freuen wir uns, diesen zu einem Teil von Annapurna Interactive zu machen", sagt Nathan Gary, CEO von Annapurna Interactive, in einer Pressemitteilung. Zu den erfolgreichsten von Annapurna veröffentlichten Spielen gehören What Remains of Edith Finch, Gone Home und Outer Wilds.