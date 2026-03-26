Annapurna Interactive teilt neuen Trailer für Forever Ago und bestätigt Herbst-Launch-Fenster

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"Das Leben besteht aus Geschichten. Darüber, wo wir waren, wohin wir gehen und welche Menschen wir unterwegs treffen." Das ist die übergeordnete Botschaft aus dem neuesten Trailer für Forever Ago, ein von Annapurna Interactive veröffentlichtes und von Third Shift entwickeltes Adventure-Spiel, das gerade auf der Xbox Partner Preview Showcase aufgetaucht ist.

Als "bewegendes Erzählspiel" betrachtet, folgt diese Geschichte Alfred, einem alten Mann, der nach einer Tragödie, die sich offenbar um den Verlust seines Partners dreht, Abenteuer aus seinem Leben nachzeichnet. Er reist in einem Minivan und nutzt eine Sofortbildkamera, um seine Reise zu dokumentieren – das ist eine Geschichte über "Erlösung".

Das Spiel soll für PC (Steam und Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 debütieren, aber wir haben noch keinen festen Termin für den Launch von Forever Ago, nur dass er irgendwann im Herbst stattfinden wird. Was wir haben, ist der neueste Trailer, wie unten zu sehen, plus eine Menge Bilder aus dem Spiel.