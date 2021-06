Der in Los Angeles ansässige Videospiel-Publisher Annapurna Interactive wird am 29. Juli um 21:00 Uhr deutscher Zeit "exklusive Gameplay-Enthüllungen, neue Spielankündigungen und ein paar weitere Überraschungen" präsentieren. Wir können Indie-Titel vom Kaliber Skin Deep, Neon White, The Artful Escape und einige andere erwarten. Die Livestream-Präsentation lässt sich auf Youtube oder auf Twitch verfolgen.

Quelle: Annapurna Interactive