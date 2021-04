Annapurna Interactive kündigt narratives Erkundungsspiel Hindsight an

Für Fans von storylastigen Spielen und/oder innovativen Indie-Konzepten führte in den letzten Jahren kaum ein Weg am US-Publisher Annapurna Interactive (u.a. What Remains of Edith Finch, Telling Lies) vorbei. Nun kündigte das Unternehmen mit Hindsight ein surreales "Story Game" vom Prune-Schöpfer Joel McDonald an, das "im Laufe des Jahres" für den PC und die Switch erscheinen soll.

Laut offizieller Angabe behandelt Hindsight das gesamte Leben einer Frau, von der Geburt bis zum heutigen Tag. Ihr kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück, untersucht persönliche Dinge und "tretet durch Fenster in Erinnerungen ein, die in der Zeit eingefroren sind".

Erste Eindrücke vermittelt ein Ankündigungs-Trailer. Ergänzend können wir Euch bereits ein paar Screenshots zeigen: