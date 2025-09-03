Annapurna Interactive enthüllt drei neue Spiele auf der Tokyo Game Show

HQ

Annapurna Interactive, der Publisher hinter Hits wie Stray und Outer Wilds, ist zum ersten Mal auf der Tokyo Game Show. Später in diesem Monat wird es sich Sony, Bandai Namco, Sega und anderen anschließen, um seine neuesten Spiele zu präsentieren.

Laut einer Pressemitteilung gab Annapurna Interactive bekannt, dass es auf der Tokyo Game Show drei noch nicht angekündigte Spiele vorstellen wird. "Am Stand von Annapurna Interactive, der sich in Halle 6, 06-C01 befindet, haben die Besucher die Möglichkeit, drei unangekündigte Titel zu erleben, die im Jahr 2026 und darüber hinaus erscheinen sollen", heißt es in der Pressemitteilung.

Neben diesen drei unangekündigten Spielen können die Teilnehmer auch Demos für Lego Voyagers spielen, die bis dahin veröffentlicht wurden, sowie Stray und Outer Wilds. Was die neuen Spiele angeht, müssen wir abwarten, ob Annapurna sie vor ihrer Präsentation auf der TGS ankündigt oder ob wir durch die Leute, die das Glück haben, sie zu besuchen, davon erfahren werden. Wenn Sie anwesend sein werden, können Sie sich hier die vollständige Liste der Aussteller der Tokyo Game Show 2025 ansehen.