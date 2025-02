Anna Williams wird uns diesen April in Tekken 8 rot sehen lassen

HQ

Der erste Charakter für die zweite Staffel von Tekken 8 wurde enthüllt und Anna Williams wird sich dem Roster des gefeierten Kampfspiels anschließen. Der Scharlachrote Blitz ist zurück und tödlich wie eh und je, wie ein neuer Gameplay-Trailer zeigt.

Anna Williams - die Schwester von Nina Williams - ist im Trailer auf der Suche nach ihrem Geschwisterchen, was mit einer Schlägerei zwischen den beiden endet. Annas Kampfstil ähnelt dem von Nina, außer dass sie eine riesige Panzerfaust hat, mit der sie Leute verprügeln kann, wenn sie das Bedürfnis danach hat.

Anna läutet Saison 2 des Tekken-DLCs ein, die uns im Laufe des Jahres weitere Charaktere bringen wird. Sie erscheint am 31. März und am 3. April im Early Access. Schauen Sie sich ihren Trailer unten an: