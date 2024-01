Anna Guxens über Baldur's Gate III: "Wir hätten nie gedacht, dass wir einen Preis gewinnen könnten"

HQ

Baldur's Gate III war eine echte Revolution in der aktuellen Videospielszene, als seine Vollversion letzten Sommer veröffentlicht wurde. Das Spiel des Jahres bei den Game Awards war für viele das Tor zum rundenbasierten RPG-Genre im Westen, und seine kraftvolle Erzählung und das Gewicht der Entscheidungen jedes Spielers für sein eigenes Spiel gewannen die Herzen derer, die es spielten.

Während der letzten BIG-Konferenz im Dezember hatte Gamereactor die Gelegenheit, Anna Guxens, Senior RPG Designer bei Larian Studios, zu interviewen, wo wir über ihre damalige Auszeichnung sprechen konnten und darüber, wie es war, an diesem gigantischen Werk zu arbeiten.

"Ich erinnere mich, als wir das Spiel entwickelten, sagten wir manchmal, dass wir auf keinen Fall Preise gewinnen werden, wir müssen Dinge verbessern, also haben wir uns mehr bemüht, die Dinge zu verbessern, von denen wir dachten, dass sie nicht so gut sind, oder? Und das ist eines der Dinge, die uns auch motiviert haben, zu sehen, dass die Spieler das alles genossen haben."

Guxens zeigte eine aufrichtige Bescheidenheit und sprach auch über seine eigene Rolle beim Design des Spiels, in der er das großartige Storytelling und die Tiefe der Charaktere mit der Beteiligung und Zusammenarbeit der verschiedenen Entwicklerteams verbindet. "Wir RPG-Designer beschäftigen uns mit ganzen Regionen des Spiels, also sind wir von Anfang an dabei, um die Erzählung des Spiels zu entwerfen, was dort mit den Leuten passiert, die wir treffen, was ich dort als Spieler tun kann, richtig? Also fangen wir an, all diese Momente zu entwerfen, mit denen man in der Region im Allgemeinen spielen kann, und dann verfolgen wir sie bis zum Ende und arbeiten mit den Teams zusammen, um sie umzusetzen, sie zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass sie gut sind und Spaß machen, wenn sie am Ende tatsächlich gespielt werden."

"Also ein großes Dankeschön an das Larian-Autorenteam, denn sie sind diejenigen, die all diese Charaktere zum Leben erwecken und sie glaubwürdig und geerdet und interessant und albern und lustig erscheinen lassen."

Gerade als wir mit ihm darüber sprachen, wie sie an das Design der Handlungsstränge und Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere herangingen, um in die Hauptgeschichte zu passen, machte er einen wichtigen Punkt über sein Arbeitssystem.

"Jeder Autor besitzt die Charaktere, die er schreibt, also kennt er sie am besten und kann sie bis zum Ende durchziehen. Normalerweise ist es also die gleiche Person, die die gleichen Charaktere schreibt, also behalten sie die gleiche Stimme, sie bleiben sich selbst treu und sie haben all diese Ideen darüber, was für sie sinnvoll ist, und sie bringen all diese großartigen neuen Ideen in Sinne von "Okay, das würde so viel mehr Spaß machen, Rechts? Können wir das tun? Können wir das tun? Nun ja, packen wir es an!" "

Das vollständige Interview mit Anna Guxens auf der letzten BIG Conference könnt ihr euch unten ansehen.