Anmeldungen für die geschlossene Beta von Ghostrunner 2 sind ab sofort möglich

HQ

One More Level und 505 Games haben kürzlich das Anmeldeformular für die geschlossene Beta für Ghostrunner 2 enthüllt.

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen für die Beta (melden Sie sich hier an), wobei die Vollversion des Spiels voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Außerdem haben Entwickler und Publisher einige wichtige Neuigkeiten bestätigt, die am 21. August, dem Tag vor dem Start der Gamescom mit Opening Night Live, auf uns zukommen.

Ghostrunner 2 setzt ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Spiels ein, wobei sich der Spieler nun außerhalb der Cyberpunk-Stadtlandschaft wagt, die er zuvor durchquert hat, um neue, nicht-lineare Levels und ein Motorrad zu erhalten, mit dem er durch das Ödland fahren kann.