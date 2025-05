Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums von Friday the 13th hat Jason Vorhees ein neues Design erhalten

Es ist 45 Jahre her, dass der erste Friday the 13th -Film auf den Markt kam, und um diesen Meilenstein und Moment zu feiern, hat Jason Universe beschlossen, der ikonischen Slasher-Figur Jason Vorhees einen frischen Look zu verpassen.

Das neue Erscheinungsbild, das in den sozialen Medien angekündigt wurde, ähnelt dem Original, weist jedoch einige andere komplizierte Merkmale auf, wie z. B. Akzente auf seiner Hockeymaske. Während man vielleicht denkt, dass es sich um ein ziemlich triviales Update handelt, waren die Fans davon nicht gerade begeistert, da viele bereits ihren Unmut über die Änderung zum Ausdruck gebracht haben.

Viele verweisen auf die Maske selbst als den großen Konfliktpunkt, wobei einige Benutzer in den Kommentaren angeben, dass sie eine "Augenbraue" hat und dass sie zu einem "generischen Slasher in einer Hockeymaske" geworden ist und nicht nur Jason.

Wir gehen davon aus, dass dieser aktualisierte Jason in derCrystal Lake kommenden Prequel-Serie auftreten wird, in der Linda Cardellini Jasons gequälte Mutter spielen wird.

Was halten Sie von diesem Redesign?