Anklage wegen häuslicher Gewalt gegen Justin Roiland fallen gelassen

Das Jahr 2023 begann schrecklich für Rick and Morty-Co-Schöpfer Justin Roiland, als Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt gegen ihn öffentlich wurden. Dies führte dazu, dass Adult Swim die Verbindungen zu ihm abbrach, sein Rücktritt vom High on Life-Entwickler Squanch Games und andere lebensverändernde Veränderungen, was die heutige Ankündigung umso wirkungsvoller macht.

Roiland hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die Anschuldigungen gegen ihn abgewiesen wurden und dass er bereit ist, wieder zu arbeiten und seinen Ruf wiederherzustellen:

"Ich habe immer gewusst, dass diese Behauptungen falsch waren - und ich hatte nie einen Zweifel daran, dass dieser Tag kommen würde. Ich bin dankbar, dass dieser Fall abgewiesen wurde, aber gleichzeitig bin ich immer noch zutiefst erschüttert von den schrecklichen Lügen, die während dieses Prozesses über mich berichtet wurden. Vor allem bin ich enttäuscht, dass so viele Menschen so schnell urteilten, ohne die Fakten zu kennen, nur auf der Grundlage des Wortes eines verbitterten Ex, der versuchte, ein ordentliches Verfahren zu umgehen und mich "absagen" zu lassen. Dass es gelungen ist, wenn auch nur teilweise, ist beschämend. Jetzt, da der Rechtsstreit beendet ist, bin ich entschlossen, weiterzumachen und mich sowohl auf meine kreativen Projekte als auch auf die Wiederherstellung meines guten Namens zu konzentrieren."

Nur die Zeit wird zeigen, ob dies bedeutet, dass er zu Rick & Morty, Squanch Games und Co. zurückkehren wird, also lasst uns bitte wissen, was ihr davon haltet. Sollte Roiland dorthin zurückkehren, wo er vor der Anklage aufgehört hat, oder in eine andere Richtung gehen?