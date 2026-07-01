Anker Nebula P1

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Vor einiger Zeit haben wir einen tragbaren Projektor von BenQ getestet und deutlich gemacht, dass es recht einfach ist, Anwendungsfälle genau für diese Art von Gerät zu finden, auch wenn sie mit inhärenten Kompromissen und einem hohen Preis verbunden sind.

Anker ist dafür bekannt, die Dinge meist etwas anders anzugehen und über den Tellerrand hinauszuschauen. Daher freuen wir uns schon lange darauf, ihren Nebula P1 zu testen, da dies ein Projektor ist, der zwar nicht tragbar im Sinne von Akkubetrieb ist, aber in jeder anderen Hinsicht tragbar ist.

Also, was kann der Nebula P1 tun? Nun, es ist ein rechteckiges Gerät mit einem Gewicht von 2,38 Kilo. Er steht aufrecht auf einer Oberfläche und sieht am ehesten wie ein halb ernsthafter Bluetooth-Lautsprecher aus. Wie immer weiß Anker, wie man sehr subtile, gut geformte Designs kreiert, und das gilt hier definitiv auch. Außerdem ist das Objektiv selbst im Gehäuse versteckt, sodass es schwer ist, ein Problem mit der Außenseite zu finden.

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Wenn man bereit ist, das Gerät zu verwenden, lässt sich das Objektiv selbst herausklappen (es ist an einem Doppelarm-Kardanring befestigt, der um 130 Grad verstellbar ist), und anschließend klappt man die beiden True 2.0-Surround-Sound-Lautsprecher heraus, die magnetisch an der Vorderseite des Projektors selbst befestigt sind. Es ist eine brillante kleine Idee, ein Surround-Sound-System als Teil des Gesamtpakets zu haben, und da sie mit Magneten und Pogo-Pins gesichert sind, kann man sie einfach anbringen und sie haben trotzdem Kontakt. Sie liefern 10 W Leistung und unterstützen Dolby Audio über die inzwischen recht robuste Plattform von Soundcore. Ja, technisch gesehen könnte man einfach einen Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Projektor koppeln, aber hier passiert alles automatisch und die Latenz liegt unter 50 ms.

Darin finden wir einen MediaTek MT9629, einen 1,5-GHz-Quad-Core-Chip, dazu 2 GB RAM, 32 GB Speicher für Apps und ein Google-TV-basiertes Betriebssystem mit Android 11. Das bedeutet vollen Zugang zu der gesamten Bandbreite an Streaming-Apps, was jedoch nur dadurch eingeschränkt ist, dass 32 GB kaum Speicherplatz für irgendetwas bieten. Allerdings fühlt sich die Benutzeroberfläche reaktionsschnell genug an, und wir hatten beim Testen keine bemerkenswerten Probleme.

Das Bild selbst wird über DLP-Technologie mit einem 0,23" DMD-Chip erzeugt, der ein Entfernungsverhältnis von 1,25:1 bietet, was bedeutet, dass man aus etwas über 2,5 Metern eine Bildschirmgröße von etwa 100 Zoll erreichen kann, wobei 180 Zoll hier das absolute Maximum ist. Dies wird mit einem Kontrastverhältnis von 1.500:1, 650 ANSI-Lumen Helligkeit und einer Auflösung von 1080p kombiniert. Hier wird einer der Kompromisse deutlich, denn obwohl das Seherlebnis relativ ordentlich ist, gibt es sowohl bei Tageslicht als auch im Dunkeln Probleme. Die rohe Helligkeit kann gewöhnliches Tageslicht einfach nicht überwinden, noch kann sie mit zu viel künstlichem Licht im Raum umgehen. Das Bild wird einfach ausgewaschen. Dunkle Filmszenen haben selbst unter idealen Bedingungen etwas Schwierigkeiten, wobei Details in Schatten oder schwachen Szenen leicht verschwommen werden. Wir haben Undertone zu Hause geschaut, wo Kontrast absolut entscheidend ist, und hier enttäuscht es ein wenig.

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Und dann gibt es noch das Problem des Fehlens einer internen Batterie. Ja, es würde schwerer wiegen und ja, es würde Teile des Erlebnisses beeinträchtigen, wenn Anker um diese Themen herum innovativ sein würde, aber der Nebula P1 ist nicht gerade ein Werkzeug für Enthusiasten. Es ist für Fußballspiele auf dem Campingplatz, Kinderfernsehen im Ferienhaus und spontane Filmsessions, die an die Schlafzimmerdecke projiziert werden. Eine interne Batterie wäre einfach eine perfekte Ergänzung zu dem, was der Nebula P1 bereits hat. Das Objektivgehäuse selbst ist IP33-zertifiziert und die Lautsprecher sind IP-zertifiziert - warum also all diese Mühe machen, wenn es nicht für unterwegs gedacht ist?

Allerdings gibt es HDMI 2.1 mit eARC auf der Rückseite, es reagiert überraschend schnell im Spielmodus, was die Latenz auf 10 ms reduziert, und die Verarbeitungsqualität ist absolut zuverlässig. In den oben genannten Szenarien könnte man von dieser eher einzigartigen Kombination von Merkmalen angezogen werden, und das ist kaum überraschend. Es scheint einfach, als bräuchte Anker noch eine weitere Iteration, um den P1 auf konzeptioneller Ebene zu verfeinern, damit all diese großartigen Features wirklich zur Geltung kommen.