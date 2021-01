Anji Mito aus Guilty Gear X tritt Guilty Gear: Strive bei

You're watching Werben

Arc System Works waren so ziemlich die Ersten, die mit frischen Informationen das neue Jahr begrüßten. Bei ihnen ging es um eine weitere Spielfigur, die wir in Guilty Gear: Strive begrüßen dürfen, sobald das Kampfspiel am 9. April veröffentlicht wird. Bandai Namco hat den beweglichen Kämpfer Anji Mito, den wir seit Guilty Gear X aus den Playstation-2-Zeiten kennen, mittlerweile ebenfalls bestätigt. Einen Eindruck seiner traditionell japanischen Kampffähigkeiten bekommt ihr im unteren Video.