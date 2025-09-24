Animula Nook ist ein gemütliches Lebenssimulationsspiel, das in einer Liliputanischen Welt spielt

Während das jüngste Nintendo Direct unseren Wunsch nach einem neuen Animal Crossing Spiel mit Pokopia etwas befriedigt hat, haben wir für diejenigen, die etwas Niedliches suchen und nicht in der Welt der Taschenmonster spielen, nur die Ankündigung zu teilen.

Entwickler LilliLandia Games, ein Indie-Team, das von Tencent veröffentlicht wird, hat Animula Nook enthüllt, einen gemütlichen und entzückenden Fantasy-Lebenssimulationstitel, der in einer Liliputanischen Welt spielt. Es ist ein Spiel, das liebenswerte und süße Charaktere mit interaktiven Umgebungen verbindet, und dank des Liliputanischen Themas (eine Idee, die der Autor Jonathan Swift für seine Erzählung "Gullivers Reisen" entwickelt hat) können wir eine Welt erwarten, in der die Hauptcharaktere ein Land bewohnen, das viel zu groß für sie ist.

In der Inhaltsangabe des Spiels heißt es: "Inspiriert vom Charme moderner Zeichentrickfilme verwandelt Animula Nook Alltagsgegenstände in fantastische Landschaften. Von hoch aufragenden Kaffeetassen bis hin zu weitläufigen Bücherregalen werden die Spieler zu winzigen Entdeckern in der Welt eines Riesen. Sie können mit übergroßen, realen Objekten navigieren und interagieren, ihr eigenes Gehöft bauen, Elemente wie Regentropfen und Wind sammeln, um beim Basteln zu helfen, und Getreide in Blumentöpfen anbauen."

Uns wird auch gesagt, dass wir in Animula Nook erwarten sollten, mit Alltagsgegenständen zu bauen, uns mit den kleinen Leuten anzufreunden, kreative Werkzeuge zu verwenden, um die Welt zu unserer eigenen zu machen, unseren Charakter nach Belieben anzupassen und ansonsten eine große Welt mit einem Fokus auf die kleinen Dinge im Leben zu erkunden.

Was das Startdatum für Animula Nook betrifft, so muss dies noch erwähnt werden. Was wir wissen, ist, dass das Spiel schließlich auf PC, PlayStation, Switch 2 und Mac erscheinen wird, mit Plänen für einen baldigen Alpha-Test.

Schaut euch unten den Enthüllungstrailer für das Spiel sowie einige Bilder an.