Animierter Trailer mit Titanfall-Mechs zeigt nächsten Apex-Legends-Charakter Valkyrie

Respawn hat uns gestern ein neues Animationsvideo aus ihrer Kurzfilmserie "Geschichten aus dem Outlands" präsentiert. Die Episode ist einem neuen Charakter namens Valkyrie gewidmet worden, die sich dem Battle-Royale-Kampf von Apex Legends am 4. Mai in Saison 9 anschließen wird. Ihr Vater war einer der Antagonisten von Titanfall 2 und deshalb bekommen Titanfall-Fans Mech-Action in luftiger Höhe zu Gesicht. Das hat natürlich nichts mit Apex Legends zu tun, die Entwickler erfüllen lediglich die Wünsche der Fans. Wie gewohnt verrät uns Respawn bei dieser ersten Gelegenheit leider noch nichts zur Spielweise von Valkyrie.