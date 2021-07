Anime-Spielfilm Monster Hunter: Legends of the Guild erscheint Mitte August auf Netflix

Auf Netflix lassen sich eine Reihe verschiedener Serienadaptionen von Videospielen finden, nur sind diese Umsetzungen in der Regel leider nicht sonderlich sehenswert. Dass das Streaming-Unternehmen dennoch daran interessiert ist, Filme und Fernsehsendungen auf Basis von ikonischen Games anzufertigen, verstehen wir jedoch als positives Zeichen.

Capcom unterstützt den Anbieter bereitwillig mit seinen eigenen Marken, denn nach Dragon's Dogma und Resident Evil: Infinite Darkness wird in Kürze die erfolgreichste Serie des japanischen Entwicklers ausgeschlachtet werden. Das Animationsstudio Pure Imagination hat nach Verzögerungen heute einen überraschend stimmigen Trailer zu Monster Hunter: Legends of the Guild geliefert. Der CG-Film wurde bereits 2018 angekündigt und er soll am 12. August auf Netflix ausgestrahlt werden.

Im neuen Video erfahrt ihr die grundlegende Prämisse von Legends of the Guild, die sich nicht nur optisch sehr deutlich an Monster Hunter: World orientiert. Nach dem Flop des Live-Action-Films aus dem letzten Jahr sieht dieser Streifen wieder deutlich vielversprechender aus, oder was denkt ihr?