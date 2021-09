Anime-Serie Pokémon Entwicklungen erforscht bekannte Regionen

HQ

The Pokémon Company lädt nostalgische Pokémon-Fans in naher Zukunft mit der Veröffentlichung einer brandneuen Webserie auf eine Reise in die Vergangenheit ein. Jede Episode von "Pokémon Entwicklungen" beschäftigt sich mit einer anderen Region, die Schauplatz vergangener Pokémon-Generationen war. Die erste Folge konzentriert sich auf Galar und das Serienfinale führt das Abenteuer zurück nach Kanto. Was euch inhaltlich erwartet, können wir nicht voraussagen. Das Programm läuft zwischen dem 9. September und dem 23. Dezember.



9. September - "Der Champ" (Galar)

23. September - "Die Mondfinsternis" (Alola)

7. Oktober - "Der Hellseher" (Kalos)

21. Oktober - "Der Plan" (Unova)

2. Dezember - "Der Rivale" (Sinnoh)

9. Dezember - "Der Wunsch" (Hoenn)

16. Dezember - "Die Show" (Johto)

23. Dezember - "Die Entdeckung" (Kanto)



Quelle: The Pokémon Company.