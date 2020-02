Anime-MMORPG Blue Protocol erstrahlt im Cinematic-Trailer

Letzte Woche hat uns der Entwickler Project Sky Blue in einem Livestream neue Informationen zu ihrem kommenden MMORPG Blue Protocol verraten. Im Spiel werden wir die Geheimnisse der Bapharia-Götter erkunden und versuchen, uns ihre Macht anzueignen, um eine große Gefahr abzuwenden. Der Titel wird in erster Linie Anime-Fans ansprechen, da sich die Präsentation stark an dieser Zielgruppe orientiert. Wir sehen in einem neuen Trailer schick animierte Kämpfe von unterschiedlichen Nah- und Fernkampfklassen, die mächtig Lust auf die Grafik der neuen Konsolengeneration machen.

Bislang ist Blue Protocol lediglich für den japanischen Markt angekündigt worden, allerdings scheint sich Bandai Namco bereits um eine englische Synchronisation zu kümmern. Diese Woche startet aber erst einmal ein Closed-Beta-Test, Voraussetzung dafür sind Japanisch-Kenntnisse und eine Menge Glück...

Quelle: JPGames.de