Anime-Intro zu Tales of Arise veröffentlicht

Im Rahmen unserer E3-Berichterstattung konnten wir letzten Monat eine Demo zur langerwarteten Fortsetzung der Tales-Reihe von Square Enix

spielen. Ab sofort könnt Ihr bei uns das Intro von Tales of Arise ansehen und die Vorfreude auf das Rollenspiel weiter anheizen. Erstellt wurde die Einführung ins Spiel vom Anime-Studio Ufotable. Der Eröffnungssong "Hibana" stammt von "Kankaku Piero".

Tales of Arise soll am 10. September für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Hier geht es zum Intro: