Anime-Intro und Vorschau für Fire Emblem: Three Houses am Start

In zwei Wochen erscheint das neue Fire Emblem: Three Houses auf der Nintendo Switch und wir konnten bereits einige Zeit mit dem nächsten Strategie-Rollenspiel von Intelligent Systems verbringen. Unter der Flagge der Black Eagles konnten wir jeden Winkel des Klosters Garreg Mach erkunden und viele spannende Dinge entdecken. Auf welche sonstigen Neuerungen ihr euch freuen dürft und wie sich der Universitätsalltag als Professor einer Elite-Akademie so anfühlt, das lest ihr am besten sofort in unserer Vorschau nach. Ein paar Screenshot-Eindrücke haben wir nebenbei natürlich auch aufgezeichnet, Spoiler haben wir so gut es ging vermieden.

In diesem Minispiel servieren wir Tee und versuchen uns als charmanter Gesprächspartner.

Hier bekommt ihr einen Eindruck der Anpassungsoptionen für unsere Charakter-Klassen.

Das Kloster von Garreg Mach.

Unterschiedliches Terrain wirkt sich auf unsere Bewegungsoptionen aus und gewährt verschiedene Effekte.