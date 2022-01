Anime von Scott Pilgrim auf Netflix geplant

HQ

Nach einem erfolgreichen Spielfilm scheint es an der Zeit zu sein, dem legendären Comichelden Scott Pilgrim ins Anime-Format zu übertragen. Laut Quellen der Webseite Variety arbeitet Netflix mit dem Scott-Pilgrim-Schöpfer Bryan Lee O'Malley an einer entsprechenden Umsetzung. O'Malley soll als Drehbuchautor und Lead Producer fungieren, Ben David Grabinski wird als Showrunner aufgeführt und Edgar Wright, der Regisseur der eingangs erwähnten Filmadaption, führe in diesem Projekt Regie. Das japanische Produktionsstudio Science Saru (Ride Your Wave) setzt alle Bestandteile in Bild und Ton zusammen.