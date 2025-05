Anime Awards 2025: Solo-Leveling gewinnt in der Kategorie Anime des Jahres

HQ

Die neunte Gala der Anime Awards fand am vergangenen Sonntag, dem 25. Mai 2025, statt. Eine Zeremonie, die von Crunchyroll, einer der beliebtesten Anime-Plattformen, produziert und von Sally Amaki (Synchronsprecherin) und Jon Kabira (Künstler) moderiert wurde, bei der die Gewinner der verschiedenen Kategorien bekannt gegeben wurden. Solo Leveling gewann dank der Publikumsabstimmung eine der wichtigsten Auszeichnungen als Anime des Jahres. Darüber hinaus übertrifft diese Ausgabe die Erwartungen bei weitem, da sie 51 Millionen Stimmen aus der ganzen Welt erhalten hat.

Anime Awards 2025 Gewinner des Jahres



Anime des Jahres: Solo-Leveln



Film des Jahres: Rückblick



Bester Original-Anime: Ninja Kamui



Beste fortlaufende Serie: Guardians of the Night: Kimetsu no Yaiba, Guardians of the Night: Kimetsu no Yaiba - Auf dem Weg zum Säulentraining



Beste neue Serie: Solo-Leveling



Attack on Titans wurde außerdem mit dem Global Impact Award ausgezeichnet. Der letzte Film Attack on Titan: The Last Attack wurde letztes Jahr veröffentlicht und markierte das Ende des berühmten Anime. Yuichiro Hayashi von MAPPA bedankte sich bei allen Schöpfern des Anime für die Auszeichnung. Er nahm den Preis als Anerkennung für alle Kreativen entgegen, die im Laufe der Jahre daran gearbeitet haben.



Die Vorpremiere fand im Grand Prince Shin Takanawa Hotel statt. Während der Gala gab es neben der Preisverleihung auch Live-Auftritte von Creepy Nuts, dem bei der Preisverleihung ausgezeichneten Hip-Hop-Duo LISA.

Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll, sagte: "Mit den unglaublichen 51 Millionen Stimmen in diesem Jahr feiern die Anime Awards 2025 die Schöpfer in Japan, die die Herzen der Fans gestohlen und die Relevanz von Anime in der globalen Popkultur vorangetrieben haben.

Eine vollständige Liste der Gewinner finden Sie auf den offiziellen Kanälen von Crunchyroll.

Wir laden Sie auch ein, sich das Interview anzusehen, das wir mit Mitchell Berger, SVP von Crunchyroll in Cannes, aufgenommen haben, in dem er über den Anime des Jahres und andere Titel aus ihrem Katalog spricht. Er ist hier mit lokalen Untertiteln verfügbar: