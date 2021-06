Animationsserie zu Legend of Mana in Arbeit

Der 30. Geburtstag der Mana-Serie beschäftigt uns immer noch. Nachdem wir bereits die Entwicklung eines neuen Spiels vermeldeten und das Release-Datum der Mobile-Version von Trials of Mana mit Euch teilten, können wir nun konstatieren, dass sich die Animationsserie Legend of Mana - The Teardrop Crystal in der Mache befindet.

Aktuell sind Informationen leider noch Mangelware. Bekannt ist lediglich, dass die Serie von WarnerBros. Japan, Graphinica Inc und Yokohama Animation Lab produziert wird und die Handlung nach dem Ende des Spiels Legend of Mana einsetzt. Publisher Square Enix veröffentlichte zudem ein erstes Teaser-Bild:

Mit Dank an IGN!