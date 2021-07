Animationsfilm The Witcher: Nightmare of the White Wolf erscheint im August

Nicht nur zur zweiten Staffel der Witcher-Serie mit Henry Cavill bot der erste Tag der WitcherCon Neuigkeiten. Auch zum animierten Netflix-Film The Witcher: Nightmare of The White Wolf wurde der Veröffentlichungstermin samt Trailer enthüllt, wobei Ihr in diesem Fall nur noch bis Ende nächsten Monats warten müsst: Nightmare of The White Wolf steht Netflix-Kunden ab dem 23. August zur Verfügung.

Im Zentrum steht Geralts Mentor Vesemir, den wir zum ersten Mal als jüngeren Hexer erleben. Hier seht Ihr den Trailer: