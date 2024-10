Animal Well surprise heute für Xbox Series S/X veröffentlicht

HQ

Seit der Veröffentlichung des Puzzle-Abenteuers Animal Well im Mai hat das Spiel nur noch an Popularität gewonnen und viele haben sich gefragt, wann es für Konsolen veröffentlicht wird. Während des Xbox Partner Preview-Events bekamen wir endlich eine Antwort auf die Frage, wo wir auch einen netten Besuch in Form des YouTube-Profils videogamedunkey bekamen, der die Ehre hatte, erneut für den niedlichen Pixel-Edelstein Animal Well zu werben.

Diesmal verrät der geliebte Esel jedoch, dass das Spiel für Xbox Series S und X veröffentlicht wird - und zwar heute. Worauf wartest du also noch? Schnappen Sie sich einfach das Xbox-Gamepad und gönnen Sie sich ein großartiges kleines Indie-Juwel.

Wirst du Animal Well für Xbox Series S/X spielen?