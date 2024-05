Animal Well bricht in die Top-5-Bestsellerliste von Steam ein

Es mag für viele unter dem Radar gerutscht sein, aber Animal Well ist jetzt auf PlayStation 5, Steam und Nintendo Switch erhältlich. Es ist ein pixeliges Metroidvania, in dem wir die Tiefen eines Brunnens erkunden müssen, in dem seltsame Tiere und Orte eine Vielzahl von Geheimnissen verbergen. Wir müssen uns durch diese dunkle Höhle bewegen, indem wir ein eher ungewöhnliches Arsenal an Objekten nutzen und Rätsel lösen, indem wir die Umgebung beobachten und erkunden.

Der erste Titel, der von Bigmode (einem Publisher des Content-Creators Video Game Dunkey) veröffentlicht und von Billy Basso im Alleingang entwickelt wurde, wurde ziemlich gut aufgenommen, wie die SteamDB-Statistiken zeigen. Der Titel ist derzeit die drittbeliebteste Veröffentlichung auf der Plattform von Valve, das derzeit fünftmeistverkaufte Spiel, hat über 97 % positive Bewertungen und eine Spitzenspielerzahl (weniger als 24 Stunden nach der Veröffentlichung) von 6.417 Spielern. Und das nur auf dem PC, denn das Spiel ist auch in PS Plus enthalten und im Nintendo Switch eShop erhältlich.

Führende Medienvertreter wie Jason Schreier und Stephen Totilo loben es bereits als einen der einflussreichsten Indie-Filme des Jahres.

Wir haben uns bereits vorgenommen, den Brunnen in Animal Well zu erkunden, und Sie werden sehr bald unsere Rezension dieser neuen Indie-Sensation lesen können.