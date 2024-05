HQ

Ich habe eine echte Schwäche für Genre-Mash-ups, vor allem, wenn ich im Voraus nicht damit gerechnet habe, in eine Mischung aus Genres, Manierismen und Vignetten geworfen zu werden, die normalerweise nicht miteinander vermischt werden. Natürlich erinnere ich mich daran, wie extrem aufgeregt ich von The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay war, als klar wurde, dass das schwedische Studio Starbreeze First-Person-Action mit Stealth mit offensichtlichen Rollenspielelementen mischte und das bis heute beste schwedische Spiel aller Zeiten schuf. Animal Well, erstellt vom Indie-Entwickler Billy Basso, ist nicht schwedisch. Es hat auch absolut nichts mit Riddick oder RPGs zu tun, aber es ist ein ziemlich einzigartiger Genre-Mix, den ich jetzt nicht wirklich verstehen kann, den sich vorher niemand ausgedacht hat.

Animal Well ist auf den ersten Blick ein ziemlich typisches Metroidvania, durchdrungen von pixelbasierter Atmosphäre und mit vielen präzisen Sprüngen, aber es ist auch ein Spiel voller aufregender Erkundungen und es ist auch ein sehr gutes Puzzlespiel. All diese verschiedenen Schemata sind so miteinander vermischt, dass sich offensichtliche Anspielungen auf Castlevania, Metroid und Braid auf eine Weise charmant anfühlen, die ich vorher nicht erwartet hatte.

In Animal Well schlüpfst du in die Rolle des besten Entdeckers der Welt, der in diesem Spiel ein namenloser, formloser kleiner Haufen Scheiße ist. Deine Aufgabe hier ist es, Dutzende von unterirdischen Höhlen zu erkunden, und in diesen Höhlen musst du springen, klettern, schwingen und über alle möglichen Hindernisse sprinten und viele mechanisch komplizierte Plattform-Rätsel lösen, um all den in der Unterwelt lauernden Tieren auszuweichen und ein überraschendes, überraschendes Ende zu erreichen. Der Weg dorthin ist unbeständig und abwechslungsreich, und es gibt so gut wie keinen Teil dieses schönen kleinen Abenteuers, der mich als Spieler nicht mit Dingen konfrontiert, die ich erwarten würde. Ich verstehe wirklich, dass die Entwicklung fast sieben Jahre (!) gedauert hat, zum einen, weil der Indie-Typ Billy Basso (der das Ein-Mann-Studio Shared Memory bildet) bei keinem Teil des Spiels wirklich Hilfe hatte, aber auch, weil es wirklich auffällt, dass jeder kleine Teil der Umgebung, jedes Rätsel und jede Feindbegegnung mit Sorgfalt gestaltet ist, Gedanke und hervorragende Geschicklichkeit.

Der vielleicht beste Teil, neben dem Charme des Designs und der Mischung aus Spieltypen und Manieren, ist zweifellos die Spielsteuerung und ihre Mechanik, wo Basso bei mehreren Gelegenheiten in verschiedenen Entwicklervideos darüber gesprochen hat, wie er seine eigene Spiel-Engine erstellt hat, um den Input-Lag zwischen dem, was in Form von Tastenbefehlen eingedrückt wird, und dem, was tatsächlich auf dem Knopf passiert, verkürzen zu können Bildschirm, und es zeigt sich. Klar. Selten habe ich ein 2D-Spiel mit Tausenden von Präzisionssprüngen gespielt, das sich so flüssig anfühlt und so viel Präzision enthält wie Animal Well und jede erwartete Frustration auslöscht, wenn ich zufällig eine Kante oder eine der vielen Blasen verpasse, die ich aufblase, um sie dann als Kante verwenden zu können

Die Grafik ist auch super cool, genau auf die richtige Art und Weise. Die Pixel haben eine Größe von 8 Bit und die Farbgebung ist dunkel mit einem Fokus auf stumpfen Lilatönen und vielen dunkelgrünen Details, was mir sehr gut gefällt. Das einzige, was mir vielleicht nicht wirklich gefällt, ist der Mangel an Musik. Anfangs baut es Atmosphäre auf, nicht zuletzt, weil die Umgebungsgeräusche brillant gestaltet sind, aber nach ein paar Stunden hat man wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel von atmosphärischerer Musik über längere Zeiträume profitieren würde. Abgesehen davon habe ich keine Beschwerden über dieses schöne Indie-Juwel.