Animal Use Protocol ist ein neuer Survival-Horror, in dem du als Schimpanse aus einem Labor entkommen musst

The Brotherhood, das Studio hinter den Stasis-Spielen und Beautiful Desolation, bringt uns einen neuen Survival-Horror namens Animal Use Protocol. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Penn, einem Schimpansen, der es geschafft hat, mit seinem Nagetierkumpel aus einem menschlichen Labor zu entkommen, sich aber in einer Welt befindet, die ihm nun fremd ist.

Auf dem Weg durch das verlassene Labor muss Penn einen Weg finden, um zu entkommen, wobei die Zeit nicht gerade auf seiner Seite ist. Das Labor ist voll von Körperteilen - sowohl Menschen als auch Tiere, wie der Trailer aussieht - sowie einigen anderen Experimenten, darunter ein riesiger Orang-Utan.

Das Spiel soll irgendwann im Jahr 2026 auf den Markt kommen. Im Trailer bekommen wir einen guten Blick auf die Umgebungen, wissen aber nicht genau, was unsere Hauptbedrohung in diesem Labor sein wird. Menschen, die versuchen, uns wieder einmal zu fangen? Seltsame Experimente auf freiem Fuß? Wir müssen abwarten und sehen, was es in gewisser Weise gruseliger macht.