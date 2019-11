Animal Crossing: Pocket Camp bekommt zum zweiten Geburtstag kostenpflichtiges Zusatz-Abonnement

Als Nintendo für Mario Kart Tour ein eigenes Abo-Modell vorstellte, gab es niemanden, der sich darüber wirklich freuen konnte. Spieler äußerten Bedenken zu den vielen Paywalls, doch Nintendo selbst glaubt, dass diese Mikrotransaktionen "einen guten Start hingelegt haben". Im Interview mit den Investoren des Konzerns sagt Präsident Shuntaro Furukawa kürzlich, dass sie großartige Ergebnisse aus dem Spiel gezogen haben, da "die Einbeziehung dieser Mechaniken und der Multiplayer-Funktionalität hervorragende Ergebnisse erzielt" habe - so schreibt es Gamespot.

Aus diesem Grund wird in Kürze ein anderes Nintendo-Spiel - Animal Crossing: Pocket Camp - eine vergleichbare Funktion erhalten. Ein Screenshot, der auf ResetEra veröffentlicht wurde, enthüllt die Neuigkeiten. In einem In-Game-Update-Beitrag wird den Spielern mitgeteilt, dass am 21. November ein kostenpflichtiger Abonnementdienst eingeführt wird, der mit dem zweiten Jahrestag des weltweiten Verkaufsstarts zusammenfällt.

Spieler werden dadurch die Möglichkeit erhalten, ein Tier zum Hausmeister zu ernennen, das anschließend auf der Baustelle aushilft. Außerdem wird es Glückskekse geben, in denen Gegenständen stecken, sowie die Möglichkeit, Möbel und Kleidung in Lagerhäusern mit erhöhter Kapazität aufzubewahren. Am 20. November werden neue Videos veröffentlicht, die uns mehr Details geben sollen. Was haltet ihr von diesem Service?

