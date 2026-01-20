Animal Crossing: New Horizons - Version 3.0 & Switch 2 Edition

HQ

Animal Crossing: New Horizons ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten Generation. Trotzdem war ich sehr enttäuscht, als Nintendo im Herbst Version 3.0 und die Switch 2 Edition ankündigte. Aus zwei Gründen. Der erste ist, dass es fast sicher bedeutet, dass wir innerhalb der nächsten Jahre ein brandneues Spiel in der Serie vergessen können, da Nintendo möchte, dass dieses noch eine Weile weiterlebt.

Das neue Hotel ist wohl das Highlight des kostenlosen Updates und der kostenpflichtigen Erweiterung.

Zweitens schien der Inhalt eher spärlich zu sein, wobei ein Hotel mit Zimmer zum Dekorieren die größte Neuheit war. Natürlich genieße ich es, gemütliche Themenräume in Animal Crossing: New Horizons zu gestalten, aber ich muss zugeben, dass sich das Konzept langsam etwas überstrapaziert anfühlt. Darüber hinaus gibt es mehrere sogenannte Quality-of-Life-Verbesserungen, bei denen es endlich möglich ist, mehrere Gegenstände gleichzeitig herzustellen und man nicht alle Rohstoffe mitnehmen muss, wenn man etwas herstellen möchte.

Es sollte beachtet werden, dass dies kostenlos ist, sodass es schwer ist, sich über das, was man bekommt, zu beschweren. Es gibt jedoch auch eine zusätzliche Ergänzung in Form eines Switch 2 -Updates, das tatsächlich Geld kostet. Auch hier gibt es wenig Neuigkeiten, wobei 4K-Auflösung und Unterstützung für Switch 2 Camera die bemerkenswertesten Neuerungen sind. Letzteres beinhaltet die Möglichkeit, die Spieler zu sehen, mit denen man spielt, was mit 12 Personen im Switch 2 Edition verwendet werden kann (im Vergleich zu acht im regulären Animal Crossing: New Horizons ).

Man wird gebeten, Hotelzimmer nach verschiedenen Themen zu dekorieren, aber fühlt es sich nicht an, als hätten wir das schon einmal gemacht?

Das ist auch nichts, was die Welt in Brand setzt, und was das grafische Upgrade angeht, macht das Paket die Switch 2 -Version unbestreitbar deutlich schärfer und die Farben wirken besser, aber das war's auch schon. Das bedeutet, dass es immer noch mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, was in einem langsamen Spiel wie diesem vielleicht kein Ausschlusskriterium ist, aber es ist enttäuschend, dass sie so etwas nicht behoben haben.

Darüber hinaus ist Nintendo sehr stolz auf sein Switch 2 Mikrofon. Sie nutzen es im Switch 2 Edition als Megafon, mit dem du die Bewohner deiner Insel anrufen kannst. Eine ziemlich harmlose Funktion, die auf dem Papier spaßig sein könnte, aber leider funktioniert sie ziemlich schlecht, und die Hunde starren mich mit weit aufgerissenen Augen an, während ich zunehmend frustriert alle möglichen Namen auf meinen Fernseher schreie. Die gleiche Funktion gab es in Animal Crossing: New Leaf für den Nintendo 3DS... Und tatsächlich hat es besser funktioniert.

Viele neue Dinge zu kaufen, aber dafür braucht man eine neue Währung...

Nun, es ist trotzdem schön, dass auf meiner kleinen Insel ein Hotel gebaut wurde (die ich in allen Animal Crossing Namen immer Iacon nenne). Es ist das Zuhause von Kapp'n und seiner Familie, und in der Lobby werden Aufzugsmusik-Versionen seiner Musik gespielt. Natürlich gibt es auch neue Dinge zu kaufen, und Nintendo entschied, dass eine dritte Währung benötigt wird, sodass es nun auch Tickets zu sammeln gibt, zusätzlich zu den Grundwährungen Bells und Pokis, die in Happy Home Paradise eingeführt wurden.

Im Hotel ist man dann mit der Einrichtung der Zimmer beauftragt, wobei man in der Regel zwei Themen zur Auswahl hat und eine viel größere Auswahl an Einrichtungsgegenständen hat, als man zuvor hatte. Man baut Mauern, wie man sie möchte, stellt Säulen auf, baut Bänke und Ähnliches und hofft hoffentlich ein schönes Thema zu bekommen. Das Design ist überhaupt nicht schlecht, aber ich finde es trotzdem schwer, mich zu begeistern, nachdem ich schon so viele Räume im Spiel dekoriert habe. Es sollte jedoch gesagt werden, dass dies dank der Maussteuerung mit Joy-Con 2 etwas einfacher ist.

Schließlich kannst du mehrere Dinge gleichzeitig bauen.

Das Hotel hat außerdem mehrere Zimmer (wobei man auf nur zwei pro Tag beschränkt ist), sodass es viel zu beachten gibt. Die Gäste ziehen dann ins Hotel, und du kannst mit ihnen interagieren, aber leider kannst du sie nicht bitten, in deine Stadt zu ziehen, was eine goldene Gelegenheit gewesen wäre, etwas mehr Schwung bei den Bewohnern zu bekommen.

Eine weitere Funktion, die Nintendo im kostenlosen Update hinzugefügt hat, ist Resetti's Reset Service. Es macht im Grunde das, wonach es klingt, und erlaubt es einfach, Dinge zurückzusetzen. Man kann die gesamte Insel entfernen, Blumen entfernen, Strände freiräumen oder bestimmte Bereiche leeren. Für diejenigen, die ihre Insel von Zeit zu Zeit neu gestalten, ist es natürlich ein praktisches Werkzeug und ich freue mich, dass es da ist, aber es ist wirklich eine triviale Sache.

Resettis Reset-Service ist ebenfalls eine schöne QoL-Funktion, aber eher etwas, das von Anfang an hätte enthalten sein sollen.

Alles in allem fällt es mir schwer, jemandem den Switch 2 Edition zu empfehlen, es sei denn, er weiß, dass er New Horizon spielt und einfach das Gleiche will, nur ein bisschen besser. Und die kostenlosen Inhalte von Version 3.0 sind, wie gesagt, kostenlos, aber es fühlt sich wirklich so an, als hätte Nintendo einfach versucht, Inhalte mit viel Grind zu erstellen, damit es Zeit braucht und nicht unterhaltsam ist, und die Quality-of-Life-Inhalte hätten von Anfang an enthalten sein sollen. Nein, das reicht nicht.