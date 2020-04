Animal Crossing: New Horizons scheint das sich am schnellsten verkaufte digitale Spiel aller Zeiten zu sein

Wir sind sicher, dass es für absolut niemanden ein Schock ist, aber Animal Crossing: New Horizons verkauft sich ziemlich gut. So gut, dass die enorme Nachfrage selbst die hohen Prognosen der Analysten sprengt. Laut einem neuen Bericht des Marktforschungsunternehmens Superdata konnte der neue Nintendo-Titel in einem einzigen Monat über fünf Millionen digitale Einheiten veräußern.

Sogar hochkarätige Multiformat-Games erreichen die schiere Menge an digitalen Verkäufen meist erst nach mehreren Monaten, denn dieses Verkaufstempo übersteigt jedes bisher gemessene, digital veröffentlichte Konsolenspiel (der digitale Bestseller war bislang Call of Duty: Black Ops 4). Das vielleicht beste Beispiel dafür, wie hoch diese Zahl ist, ist der Vergleich mit Super Smash Bros. Ultimate und Pokémon Schild/Schwert. Beide Games haben in einem Monat zusammen etwas über fünf Millionen Exemplare veräußert. Und wie gesagt, Superdata zählt die physischen Datenträger von Animal Crossing: New Horizons gar nicht mit.