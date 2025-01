Animal Crossing: New Horizons-Klon schleicht sich in kommende PlayStation-Veröffentlichungen ein

HQ

Heute werden mehr Videospiele entwickelt und veröffentlicht als je zuvor in der Geschichte. Allein im Jahr 2024 wurden mehr als 19.000 Videospiele auf Steam veröffentlicht, und wir können auf jeder großen Heimplattform große Zahlen erahnen, und wir wagen es nicht, über die Anzahl der Handyspiele zu spekulieren. Und obwohl es viele mehr oder weniger kreative Vorschläge gibt, stellen wir manchmal fest, dass es diejenigen gibt, die nur versuchen, sich auf Kosten der Arbeit anderer und auf verdächtige Weise zu bereichern. Wir haben das im Jahr 2024 mit The Day Before gesehen, und heute erzählen wir euch, was als zukünftige Veröffentlichung im PlayStation Store erschienen ist.

Es handelt sich um ein Spiel namens "Anime Life Sim", das anscheinend im Februar 2026 auf Sonys Konsole kommt. Das Bild auf der Seite des Shops lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um Assets aus Animal Crossing: New Horizons handelt, einem Titel, der exklusiv von Nintendo entwickelt und auf der Switch veröffentlicht wurde. Mehr noch: Die Beschreibung des Spiels deutet darauf hin, dass sich diese "Ähnlichkeit" nicht nur auf die Kunst beschränkt: "Erschaffe dein perfektes Anime-Leben in dieser charmanten Gesellschaftssimulation! Baue dein Traumhaus, schließe Freundschaften mit skurrilen tierischen Nachbarn und erlebe endlose Abenteuer in einer lebendigen Welt, die von deinen Lieblings-Lebenssimulatoren inspiriert ist."

Dies ist eindeutig ein weiterer Fall von Videospielbetrug, genau wie wir es im bereits erwähnten The Day Before oder dem liebevoll in Erinnerung gebliebenen Bloodborne Mobile gesehen haben. Wie vorgewarnte Gamer sind, ist es für jeden schwer, auf diesen Betrug hereinzufallen, aber er lässt uns den Verifizierungsprozess von digitalen Spieleläden in Frage stellen, um in Zukunft weitere Fälle wie diesen zu verhindern.

