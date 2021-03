Animal Crossing: New Horizons ist nun offiziell das sich in Europa am schnellsten verkaufende Nintendo-Spiel aller Zeiten

You're watching Werben

Wenn ihr im letzten Jahr Videospielnachrichten gelesen habt, dann werdet ihr sicher das eine oder andere Mal über das Thema Animal Crossing: New Horizons gestoßen sein. Das Game konnte 2020 weltweit über 31 Millionen Einheiten verkaufen und stellte damit alle Arten von Verkaufsrekorden auf. In Japan ist das Game beliebter als anderswo, aber auch im Westen ist es unglaublich gefragt.

Der Präsident von Nintendo Europa, Stephan Bole, schreibt in einer Pressemitteilung, dass Animal Crossing: New Horizons das sich am schnellsten verkaufende Spiel in Europa ist, das sie je veröffentlicht haben. Über 7 Millionen Einheiten wurden auf unserem Kontinent verkauft, in weniger als einem Jahr:

"Wir sind wirklich dankbar, dass Animal Crossing: New Horizons von so vielen Spielern in ganz Europa angenommen wurde. Animal Crossing ist seit langem ein beliebtes Franchise in Europa und das kontinuierliche Wachstum dieser einzigartigen Serie ist der Liebe unserer Fans zu verdanken."

Morgen erscheint ein neues Update für Animal Crossing: New Horizons, das kreativen Designern mehr Speicherplatz zur Verfügung stellt. Spieler werden sich am Terminal entsprechende Erweiterungen holen können, mit denen sich bis zu 100 neue Design-Vorlagen speichern lassen, die auf unterschiedlichen Objekten angewendet werden können.

Zum ersten Geburtstag in der kommenden Woche wird es spezielle Jubiläums-Gegenstände geben, darunter einen Kuchen und Gegenstände, die eure Inselbewohner in Partylaune bringen dürften. Eure schönsten Erinnerungen werdet ihr schon bald in einer eigenen Präsentation eurer Insel festhalten können: Mit einem neuen Werkzeug könnt ihr aufgenommene "Screenshots und Filmmaterial verwenden [...], um ein Poster oder einen Trailer für eure Insel zu erstellen".