Animal Crossing: New Horizons ist jetzt Japans meistverkauftes Videospiel aller Zeiten

Es scheint, als hätte Japan einen neuen führenden Titel, da die Datenanalyse-Website Game Data Library jetzt enthüllt hat, dass Animal Crossing: New Horizons zum meistverkauften Videospiel des Landes aller Zeiten geworden ist.

Damit liegt Animal Crossing vor Pokémon Rot/Grün/Blau, das seit seinem Debüt im Jahr 1996 mit 10,23 Millionen verkauften Exemplaren den Rekord gehalten hat. Derzeit hat Animal Crossing 10,45 Millionen verkaufte Exemplare.

Animal Crossing-Spiele neigen dazu, in Japan ziemlich gut abzuschneiden, da das achtmeistverkaufte Spiel des Landes Animal Crossing: New Leaf ist, aber angesichts der Dominanz, die sowohl Super Mario als auch Pokémon im Land haben, ist die Tatsache, dass Animal Crossing an die Spitze geklettert ist, in der Tat sehr beeindruckend.