Animal Crossing: New Horizons hat nun die meisten verkauften Exemplare in Japan aller Zeiten

Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt wurden Pokémon Rot und Grün in Bezug auf die physischen Verkäufe in Japan geschlagen. Und das in einer Zeit, in der auch die Digitalisierung immer mehr die Oberhand gewinnt. Der neue König des Hügels ist Animal Crossing: New Horizons, das acht Millionen verkaufte (physische) Exemplare überschritten hat. Der 28-jährige (!) Das Pokémon-Spiel erreichte 7,93 Millionen. Mit diesem großen Erfolg und einer neuen Switch-Konsole am Horizont hoffen wir auf eine ebenso gute und beliebte Fortsetzung.