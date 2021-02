Animal Crossing: New Horizons feiert Marios 35. Geburtstag mit neuen Gegenständen

Die Charaktere von Animal Crossing: New Horizons bereiten sich darauf vor, ihre Version des Karnevals mit der Veranstaltung "Festivale" zu feiern. Die Veranstaltung wird...

Wer hätte gedacht, dass ein raffgieriger Waschbär in einer Zeit wie dieser unser Retter sein würde?

Ab Donnerstag ist Animal Crossing: New Horizons im Weihnachtsstimmung

am 17. November 2020 um 15:32 Von Stefan Briesenick

Am 19. November wird in Animal Crossing: New Horizons die Weihnachtssaison eröffnet. Unabhängig von eurer gewählten Hemisphäre plant Nintendo zwei kleine Überraschungen:...