Animal Crossing: New Horizons erlaubt Veränderung vom Gelände

Toom Nook und seine Mitarbeiter haben uns heute viele wichtige Informationen zu Animal Crossing: New Horizons präsentiert, schließlich erscheint das Spiel ja schon in einem Monat. Neben der Bestätigung von Sprach- und Online-Chat via Nooklink und dem Import von Nintendo 3DS-Designs über die Zusatz-App Nintendo Switch Online konnten wir vorhin ein Spielsystem sehen, mit dem wir das Gelände unserer eigenen Insel verändern dürfen.

Ausmaße wie bei Minecraft wird das Vorhaben zwar nicht annehmen, trotzdem können Spieler Oberflächenblöcke vielfältig modifizieren (sie neu erstellen, zerstören oder auf unterschiedliche Höhen abstufen). Das Terrain kann aus Sand, Zement oder Flusswasser bestehen und wir werden in der Lage sein, Brücken, Rampen und Treppen zu bauen, um Hindernisse permanent zu überwinden. Für diese Arbeiten benötigen wir jedoch eine begehrte Lizenz des Insel-Baumeisters von Tom Nook und die ist sicher nicht billig...

Wer seine Insel noch lebendiger werden lassen möchte, sollte sich neue Bewohner und NPCs einladen. Neben echten Spielern werden Touristen und Überraschungen, die wir von Exkursionen mitgebracht haben, in unserer Insel für Spaß sorgen. Weil das Game auch nach dem Start durch kostenlose Updates weiter anwachsen soll (Nintendo hat bereits angekündigt, dass es mehrere saisonale Ereignisse geben wird), dürfen sich Spieler auf eine Menge Beschäftigung freuen, sobald Animal Crossing: New Horizons am 20. März auf der Nintendo Switch erscheint.

Alle weiteren Informationen aus der heutigen Animal-Crossing-Direct gibt es zusammengefasst in diesem Artikel.