Animal Crossing: New Horizons Erfahrung im Seattle Aquarium

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich The Pokémon Company mit dem Vincent Van Gogh Museum für eine Übernahme mit Pokémon-Thema zusammentut, und jetzt hat Nintendo bekannt gegeben, dass es sich mit dem Seattle Aquarium für eine Animal Crossing: New Horizons Erfahrung.

Ab dem 7. Oktober 2023 können Fans das Aquarium in der Stadt besuchen, um eine Auswahl an Veranstaltungen und Gelegenheiten zum Thema Animal Crossing zu erleben. Dazu sollen Fotomöglichkeiten mit Charakteren aus dem Spiel sowie eine Bingo-Schnitzeljagd gehören. Darüber hinaus wird Blathers, der Museumsmanager in Animal Crossing: New Horizons, Kreaturenbeschreibungen für die echten Tiere bereitstellen, indem er Informationen aus dem Spiel verwendet.

Die Partnerschaft soll bis zum 31. Dezember 2023 laufen, wenn Sie sich also vor Neujahr in Seattle befinden, vergessen Sie nicht, das Aquarium zu besuchen, wenn Sie ein Animal Crossing-Fan sind.