Animal Crossing: New Horizons auf Nintendo Direct demonstriert

Animal Crossing knufft bereits auf dem 3DS und auf Mobilgeräten, doch im nächsten Jahr wird es die Switch erobern. Der neueste Teil, New Horizons, war heute Nacht auf Nintendos Direct-Aufzeichnung ein wichtiges Thema, denn wir haben in der vollgepackten Präsentation fast fünf Minuten an Gameplay gesehen und einige neue Informationen über den kommenden Eintrag erhalten.

Der gewiefte Tom Nook erzählt uns darin von seinem sogenannten "Deserted Island Getaway Package", ein Reisepaket, mit dem wir sonnige Strände, grüne Wälder und viele neue Freunde kennenlernen werden. Auf unserem Abenteuer werden wir die neueste Ausgabe des NookPhones bekommen, das uns die Grundlagen zu den Crafting-Systemen des Spiels näherbringt und später fortgeschrittene Rezepte zur Herstellung von Werkzeugen und Möbeln speichert.

Wir begleiten Nintendo im Video beim Sammeln von Zweigen und Steine, mit denen sich ein Charakter an einer Werkbank eine rudimentäre Axt bastelt - das funktioniert fast wie in Minecraft. Bessere Werkzeuge ermöglichen Zugriff auf seltenere Ressourcen, was wiederum höherwertigere Gegenstände freischaltet. Einige Möbel dürfen wir aber auch aus Nooks Geschäft mit Glocken kaufen und dort unerwünschte Dinge verkaufen.

Auf unserem NookPhone sammeln wir zudem die sogenannten "Nook Miles", die wir für das Erledigen verschiedener Aufgaben erhalten. Die Belohnungen dürfen wir jederzeit eintauschen und sie sind an verschiedene Aktivitäten gekoppelt, von denen wir ebenfalls einige gesehen haben: Wir dürfen angeln, Käfer fangen, Blumen pflegen und sie auch pflücken (um sie beispielsweise an einem anderen Punkt wieder einzupflanzen oder uns daraus einen Blumenkranz zu fertigen). Wir erfahren außerdem, dass sich die Landschaft mit dem Wetter und der Tageszeit verändert, was sich wiederum darauf auswirkt, welche Tiere und Insekten wir fangen können.

Bis zu vier Spieler können Animal Crossing: New Horizons gleichzeitig auf einem System spielen. Wer im lokalen Switch-Netz oder per Internetverbindung spielt, darf die Insel mit bis zu acht weiteren Abenteurern erkunden. Das Game erscheint am 20. März 2020 exklusiv auf dem Hybriden.

