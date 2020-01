Animal Crossing bekommt im März ein eigenes Nintendo-Switch-Design

Nintendo hat sich allmählich angewöhnt, vor der Veröffentlichung von großen Spielen spezielle Konsolen im Bundle mit ihren vielversprechendsten Projekten produzieren zu lassen. Dass eines der größten Titel des Jahres, Animal Crossing: New Horizons, ebenfalls mit solch einer Ehre bedacht wird, ist deshalb nicht wirklich überraschend. Schaut euch unten die charmanten Bilder der Animal-Crossing-Switch an, der kaum ein Fan widerstehen dürfte. Das Bundle (300 Euro) enthält einen Download-Code für Animal Crossing: New Horizons und es wird am 20. März (zusammen mit dem Spiel) erscheinen.

