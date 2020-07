Anima wird mit Song from the Abyss auf nächster Generation weitergeführt

Die Fantasy-Legende von Anima Beyond Fantasy wächst weiter. Die Geschichte der in Spanien geborenen Rollen-, Karten- und Videospiele wird mit Anima: Song from the Abyss, einem Titel, der für diese und auch für die nächste Konsolengeneration entwickelt wird, einen weiteren Sprössling erhalten. Die spanische Truppe Anima Project aus Valencia hat diese Woche den dritten Titel in der Welt von Gaïa vorgestellt.

Darin werden zwei Wesen aufeinandertreffen, "die sich niemals hätten begegnen dürfen", warnen die Entwickler unheilvoll. Beide werden in diesem Action-Rollenspiel mit Echtzeitkampf spielbare Charaktere sein und zusammen eine Geschichte erleben, die sie mit den Überresten einer längst vergessenen, jedoch nicht vollständig ausgestorbenen Zivilisation konfrontiert, so Anima Project.

Der erste Teaser-Trailer zu Anima: Song from the Abyss zeigt uns leider nicht sehr viele Eindrücke, doch die bunte Bildergalerie hilft mit Eindrücken weiter. Geplant ist dieses Spiel für PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X und Xbox One, doch wir kennen das genaue Erscheinungsdatum noch nicht.