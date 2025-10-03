Anima Gate of Memories: I&II Remaster startet am 7. November

Wenn du mit der TTRPG-Szene vertraut bist, kennst du wahrscheinlich Anima Beyond Fantasy, ein Spiel mit tiefgründiger Geschichte und Weltenbau in einer Fantasy-Welt, die stark von Märchenlegenden und auch stark von Anime- und Manga-Ästhetik und -Tropen beeinflusst ist. Das Brettspiel wurde bereits vor einiger Zeit in Anima: Gate of Memories und seiner Begleitgeschichte Anima: The Nameless Chronicles in Videospielen adaptiert, und jetzt werden beide Titel in einem einzigen Paket für eine neue Generation erscheinen.

Anima Gate of Memories: I&II Remaster bringt diese beiden Geschichten zusammen, vollständig restauriert und sowohl im Gameplay als auch in der Grafik verbessert. Anima Project wird diese Kollektion am 7. November 2025 sowohl in digitaler als auch in physischer Form veröffentlichen. Apropos Collector's Edition (exklusiv für PS5), ihr könnt sie euch direkt im Bild unten ansehen, und hier ist, was drin ist:



Eine Sammlerbox



Das physische PS5-Spiel + eine bebilderte Bedienungsanleitung



Ein Kunstbuch



Der Original-Soundtrack auf CD



Eine Anstecknadel und ein Schlüsselanhänger zum Sammeln



Vier Charakterkarten und zwei Kunstdrucke



Und falls du mit der Serie nicht vertraut bist und daran interessiert bist, sie vor der Veröffentlichung auszuprobieren, hat Anima Gate of Memories: I&II Remaster gerade eine Demo auf Steam veröffentlicht, eine PlayStation-Demo folgt "bald".

Möchtest du Anima Gate of Memories: I&II Remaster ausprobieren? Schau dir den Trailer unten an.