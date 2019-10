Angst vor der Dunkelheit ist das Motto von Red Dead Online zu Halloween

Fear of the Dark ist der neue Modus von Red Dead Online, der den Geist von Halloween in den Wilden Westen führt. In diesem Spielmodus tritt eine Gruppe regulärer Jäger gegen eine Truppe mächtiger "Kreaturen der Nacht" an. Die Monster versuchen die Jäger zu töten oder das Ende der Rundenzeit zu erreichen. Die Jäger suchen währenddessen nach Masken, die den Kreaturen der Nacht ihre Kräfte verleihen - anschließend können sie die Spieler eliminieren. Der Halloween-Modus wird bis zum 12. November online sein.

Der korrupte Politiker Tobin Winfield wird vom Gesetz gesucht, weil er Gelder unterschlagen hat. Zuletzt wurde Winfield im Hafen der Diebe gesehen, ihr sollt ihn töten und sein legendäres Kopfgeld kassieren. Außerdem gibt es saisonale Gegenstände, wie Hüte, Mäntel, Röcke und Stiefel. Weitere Informationen zu diesen Neuigkeiten findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 5. November auf dem PC und der Vorab-Download ist gerade für Vorbesteller gestartet. Ihr benötigt zum Spielen den Rockstar Games Launcher. Ob euer PC den Titel stemmt, erfahrt ihr in diesem Beitrag Zum Abschluss folgt noch der Launch-Trailer zur PC-Fassung: