Angry Videogame Nerd enthüllt sein eigenes NES-Spiel

James Rolfe, eine der ersten Persönlichkeiten auf YouTube, hat nun ein neues NES-Spiel enthüllt, in dem er selbst als Protagonist auftritt. Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass er eine Figur in diesem Medium ist. Zuvor war er der Protagonist in Angry Video Game Nerd I-II und in Angry Video Game Nerd Adventures. Dieses Mal ist er die Hauptfigur im kommenden Angry Video Game Nerd 8-Bit, das auf Switch, Xbox, Playstation und Steam erscheinen wird. Das Einzigartige an diesem Titel ist, dass er auch auf dem NES in einer echten Cartridge für die Konsole veröffentlicht wird. Was er über sein neues Projekt zu sagen hat, erfahrt ihr im Video unten.

Besitzen Sie ein NES und werden Sie das Spiel kaufen?