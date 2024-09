Angry Birds springt in die Spielhalle mit einem actiongeladenen 2-Spieler-Schrank

HQ

Angry Birds, der Multimillionenseller auf mobilen Geräten, springt mit einem hochentwickelten Spiel namens Angry Birds Boom!

Rovio hat sich mit Raw Thrills, dem Hersteller beliebter Arcade-Spiele, die auf allen Arten von Marken (Marvel, NBA, Minecraft, Godzilla, Nerf) basieren, und seiner Tochtergesellschaft Play Mechanix zusammengetan. Angry Birds Dröhnen! ist ein riesiger Schrank für 2 Spieler, mit benutzerdefinierten Force-Feedback-Werfern, die an Rot und Chuck (das ist der Gelbe) angelehnt sind.

"Schnabelbrechendes, schnauzenzertrümmerndes Video-Erlösungsspiel mit einer explosiven, kompetitiven Wendung des kultigen Angry Birds -Gameplays", heißt es in der Beschreibung des Spiels.

Es scheint auf den gleichen physikbasierten Rätseln zu basieren, die die Serie seit ihrem Start im Jahr 2009 hat, aber in 3D, in einer 65-Zoll-LED und mit mehr Action. Tatsächlich werden die Spieler darum kämpfen, die größtmögliche Zerstörung zu verursachen, was mehr Punkte bringt.

Das Spiel wird diese Woche auf der IAAPA Expo Europe in Amsterdam am Bandai Namco Stand spielbar sein und wird ab Oktober hergestellt und weltweit ausgeliefert (danke, Bloloop).