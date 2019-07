Angry Birds nehmen an UN-Klimaschutz-Kampagne teil

Angry Birds und die Vereinten Nationen haben sich zu einer neuen Klimakampagne namens ActNow zusammengeschlossen, die sich der Bekämpfung des Klimawandels widmet. Es ist eine Fortsetzung der gemeinsamen Partnerschaft aus 2016. Vergangene Woche ist ein kurzes Kampagnenvideo veröffentlicht worden, in der die Besetzung des Animationsfilms Angry Birds 2 erklärt, welche alltäglichen Dinge wir ändern können, um einen Unterschied zu bewirken.

"Der Klimawandel wirkt sich bereits heute auf unsere Welt aus, unabhängig davon, wo wir leben", sagte Maher Nasser von der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen. "Durch Klimaschutzmaßnahmen, die auf Kooperation und Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Gemeinschaften aufbauen, können wir der Klimakrise begegnen. Wir sehen wie viele Menschen auf der ganzen Welt Alarm schlagen und fordern, dass die Führer der Welt handeln. Wir danken den Angry Birds dafür, dass sie uns erneut ihre Stimme verleihen und uns alle dazu aufrufen, mit gutem Beispiel voranzugehen. [Wir müssen] zeigen, dass jede Handlung zählt."

Auf der UN-Webseite gibt es einen Chatbot, der bestimmte Aktionen vorschlägt, mit denen Nutzer einen kleinen Teil für die Umwelt beitragen können. Jede dieser Ideen wird am Ende der ActNow-Aktion zusammengezählt und als Ergebnis dem UN-Generalsekretär auf dem Klimagipfel im September in New York vorgestellt.

Der Produzent des Films, John Cohen, sagte zu dieser Initiative:

"Wir sind wirklich stolz darauf, dass die Vereinten Nationen und die Angry Birds im Rahmen der #AngryBirdsHappyPlanet-Kampagne weiterhin gemeinsam an Klimaproblemen arbeiten. Sogar unsere geliebten Vögel und Schweine legen ihre Differenzen beiseite und kommen für diesen großartigen Zweck zusammen. Wir alle müssen zusammenarbeiten, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen und deshalb ich bin glücklich, dass die Angry Birds die Chance haben werden, diese universelle Botschaft zu verbreiten."

Was haltet ihr von dieser Aktion?